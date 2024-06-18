При захвате ростовского СИЗО был третий заложник, разрушивший планы террористов

Террористы захватили в ростовском СИЗО третьего заложника — 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха. Его ранили, но тот сумел сбежать и заблокировать захватчиков, сообщает SHOT .

Предварительно, сначала к террористам попал 23-летий младший инспектор Виктор Кончаков, а Константин Горох стал вторым пленным. Он вступил в схватку с захватчиками, в которой получил ножевое ранение в руку.

Ему удалось вырваться и отрезать преступников от главного корпуса, где находилась их цель — оружейная комната. Горох заблокировал все ведущие туда двери. Благодаря его действиям у злоумышленников также не было шанса проникнуть к камерам других заключенных.

После того, как террористов удалось заблокировать, начальник оперативного отдела доложил о ЧП своему руководству. На переговоры с беглыми арестантами направился 39-летний начальник оперативного управления Александр Богма, но сам стал заложником.

В результате штурма все шестеро захватчиков были ликвидированы. Гороху была оказана необходимая медпомощь, а Богма и Кончаков не пострадали.

Как заявил источник, несколько террористов содержались в камерах №94 и 96, расположенных через стену. Канат беглецы сделали из 4 связанных между собой простыней.