При падении моста на поезд в Брянской области пострадал пятимесячный ребенок
После обрушения моста результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области пострадал грудной ребенок. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
«Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок пяти-шести месяцев в тяжелом состоянии», — сообщили в центре медицинских катастроф региона.
Как сообщает SHOT, в результате обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека.
Официальной информации о количестве погибших пострадавших пока не поступало.
В Брянской области, по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».