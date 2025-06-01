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При падении моста на поезд в Брянской области пострадал пятимесячный ребенок

После обрушения моста результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области пострадал грудной ребенок. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости .

«Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок пяти-шести месяцев в тяжелом состоянии», — сообщили в центре медицинских катастроф региона.

Как сообщает SHOT, в результате обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека.

Официальной информации о количестве погибших пострадавших пока не поступало.

В Брянской области, по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».