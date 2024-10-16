При обыске у подозреваемого в подрыве машины в Москве нашли схрон оружия

Схрон оружия обнаружили во время обыска дома подозреваемого в попытке убить бизнесмена на юго-западе столицы, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Задержан 50-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе столицы при подрыве автомобиля.

СК опубликовал видео с найденным у подозреваемого оружием.

Ранее стало известно, что в результате взрыва предпринимателю оторвало часть руки. Детонация произошла, когда мужчина хотел убрать пакет с капота машины.