При крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Superjet

Одним из при крушении легкомоторного самолета «Алекс-251» в Рузском районе Подмосковья был летчик-испытатель авиалайнера Sukhoi Superjet 100 Александр Иванов, сообщает РБК .

При крушении самолета погибли Алексей Олегович Танцырев и Александр Борисович Иванов, оба 1957 года рождения.

Иванов служил летчиком-испытателем с 1986 года и освоил более 20 моделей воздушных судов. С 2006 по 2019 год он работал в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и проводил испытания Sukhoi Superjet 100.

Самолет разбился в Рузском городском округе в понедельник. Он упал на поле. На борту находились два пилота. Они погибли.

Прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета-амфибии «Алекс-251». Выясняются причины и обстоятельства трагедии.