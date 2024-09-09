Опубликованы кадры с места крушения самолета Ан-2 в Подмосковье
Фото - © Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
В Сети появились первые кадры с места крушения самолета Ан-2 в Подмосковье. Фото опубликовал Telegram-канал «112».
Борт потерпел крушение около аэродрома в Рузском городском округе. На опубликованных кадрах видно, что он упал в поле.
На рухнувшем самолете-амфибии виднеется название его модели — «Алекс-251».
По предварительным данным, экипаж в составе двух человек, который находился в момент трагедии на борту воздушного судна, погиб.
Стала известна предварительная причина трагедии — у самолета могли возникнуть неполадки с мотором.