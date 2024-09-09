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Опубликованы кадры с места крушения самолета Ан-2 в Подмосковье

В Сети появились первые кадры с места крушения самолета Ан-2 в Подмосковье. Фото опубликовал Telegram-канал « 112 ».

Борт потерпел крушение около аэродрома в Рузском городском округе. На опубликованных кадрах видно, что он упал в поле.

На рухнувшем самолете-амфибии виднеется название его модели — «Алекс-251».

По предварительным данным, экипаж в составе двух человек, который находился в момент трагедии на борту воздушного судна, погиб.

Стала известна предварительная причина трагедии — у самолета могли возникнуть неполадки с мотором.