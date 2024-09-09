«Чихнул» мотор: названа предварительная причина крушения Ан-12 в Подмосковье
Фото - © Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Предварительной причиной крушения самолета Ан-2 в Рузском округе названы неполадки с двигателем, сообщает Mash.
В понедельник проходил тестовый полет воздушного судна после длительного ремонта. Всего в этот день борт поднимали в воздух трижды.
Первые два взлета прошли штатно — Ан-2 летал по кругу. При третьем у самолета «чихнул» мотор, однако борт продолжил движение. Но вдруг он стал резко терять высоту, а затем упал в кукурузное поле у деревни Ватулино.
Один из очевидцев трагедии сразу же выехал на место ЧП с аптечкой. Он рассказал, что вытащил пилотов из-за опасения, что начнется возгорание. У членов экипажа был разбиты головы, они не подавали признаков жизни.
На место крушения оперативно прибыли 2 машины спасателей и карета скорой помощи.
Как заявили ТАСС в оперативных службах, разбившийся «кукурузник» принадлежал аэроклубу «Вербилки».