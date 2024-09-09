«Чихнул» мотор: названа предварительная причина крушения Ан-12 в Подмосковье

В понедельник проходил тестовый полет воздушного судна после длительного ремонта. Всего в этот день борт поднимали в воздух трижды.

Первые два взлета прошли штатно — Ан-2 летал по кругу. При третьем у самолета «чихнул» мотор, однако борт продолжил движение. Но вдруг он стал резко терять высоту, а затем упал в кукурузное поле у деревни Ватулино.

Один из очевидцев трагедии сразу же выехал на место ЧП с аптечкой. Он рассказал, что вытащил пилотов из-за опасения, что начнется возгорание. У членов экипажа был разбиты головы, они не подавали признаков жизни.

На место крушения оперативно прибыли 2 машины спасателей и карета скорой помощи.

Как заявили ТАСС в оперативных службах, разбившийся «кукурузник» принадлежал аэроклубу «Вербилки».