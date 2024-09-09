сегодня в 14:31

Прокуратура организовала проверку по факту крушения Ан-2 в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения самолета в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства .

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

На место ЧП выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

По предварительным данным, в понедельник самолет-амфибия RA1240G разбился неподалеку от аэродрома Ватулино в Рузском округе. Погибли два пилота.

Ранее была названа предварительная причина крушения авиалайнера в Подмосковье. Авиакатастрофу связали с неполадками с двигателем.