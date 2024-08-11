При атаке ВСУ на Запорожскую АЭС пострадавших нет

Пострадавших при обстреле ЗАЭС со стороны Украины нет, пишет РИА Новости .

Пострадавших при обстреле ЗАЭС со стороны Украины и последующего возгорания нет, указано в в публикации агентства со ссылкой на директора по коммуникациям предприятия.

Ранее власти Запорожской области сообщили об отсутствии опасности для населения после обстрела и пожара на охладительной системе станции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел ЗАЭС актом ядерного терроризма со стороны Киева.