При атаке ВСУ на Запорожскую АЭС пострадавших нет
РИА Новости: пострадавших при обстреле ЗАЭС нет
Пострадавших при обстреле ЗАЭС со стороны Украины нет, пишет РИА Новости.
Пострадавших при обстреле ЗАЭС со стороны Украины и последующего возгорания нет, указано в в публикации агентства со ссылкой на директора по коммуникациям предприятия.
Ранее власти Запорожской области сообщили об отсутствии опасности для населения после обстрела и пожара на охладительной системе станции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел ЗАЭС актом ядерного терроризма со стороны Киева.