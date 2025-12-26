сегодня в 23:58

При атаке украинского беспилотника на Красноармейск пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ по освобожденному Красноармейску в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Красноармейске в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1967 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Ранее российские бойцы группировки войск «Центр» при осмотре зданий и подвалов освобожденного Красноармейска в ДНР нашли бывший пункт управления дронами сбежавших украинцев из так называемого элитного подразделения «Птахи Мадьяра».

Спасаясь бегством под натиском ВС РФ, военные ВСУ бросили в городе десятки FPV-беспилотников на радиоуправлении.

