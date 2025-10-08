Председатель правления московского ТСН попался на краже газа из трубы

В Москве задержали председателя правления одного из ТСН и его заместителя, которых подозревают в незаконном подключении более 100 домовладений к газовой сети. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантов заключили под стражу, сообщает «Царьград» со ссылкой на офпреда МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, председатель правления одного из товариществ собственников недвижимости (ТСН) и его заместитель незаконно подключились к газопроводу. После этого, как считает полиция, они начали воровать газ для частных домов.

«В результате поставщику энергоносителя причинен многомиллионный ущерб», — рассказала официальный представитель МВД России Волк.

Во время обысков у фигурантов изъяли средства связи, документы, оборудование для врезки в газопровод и прочие предметы, интересующие следствие. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к нелегальной схеме.

