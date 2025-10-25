Предпринимательница из Одинцова отдала аферистам более 150 млн руб

Жительница Подмосковья по указу «сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга» продала все имущество, а деньги отдала мошенникам. Аферисты «развели» женщину на 153,7 млн рублей за 5 месяцев, сообщает «Осторожно, Москва» .

Пострадавшая — предпринимательница из Одинцова. Однажды с ней связались по телефону неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

Аферисты в течение пяти месяцев «обрабатывали» свою жертву. По их указу женщина продала все свое имущество, взяла кредит, приобрела криптовалюту, а затем передала все деньги злоумышленникам через курьера.

Общая сумма ущерба составила 153 710 000 рублей.

