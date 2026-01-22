Пожарным пришлось пешком добираться до пожара в Подмосковье

Возгорание произошло в одном из домов деревни Сапроново.

Машины МЧС не смогли проехать из-за припаркованных на дороге автомобилей. По их словам, они не раз обращались в различные инстанции для решения проблемы, однако это не изменило ситуацию.

Ранее в Люберцах произошел крупный пожар. Огонь охватил частный двухэтажный дом на территории садового товарищества «Зеленая Зона», внутри которого могут находиться люди, в том числе дети.

