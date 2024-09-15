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Пожарные локализовали возгорание в Аксае на площади 1,5 тыс «квадратов»

В городе Аксае Ростовской области пожарные смогли локализовать крупное возгорание на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Всего огнем в городе были повреждены шесть жилых строений.

В воскресенье в Аксае загорелся склад со стройматериалами. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома. Также горит сухая трава и камыш.

Как ранее рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, на территории региона за сутки случилось более 50 ландшафтных пожаров. Также штормовой ветер сильно осложняет работу пожарных.