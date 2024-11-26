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Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане в центре Москвы

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в ресторане в центре российской столицы, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло во вторник утром в одном из ресторанов на Страстном бульваре. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кухонное оборудование и межэтажное перекрытие здания.

В ведомстве отметили, что в результате возгорания на 1 этаже жилого дома погибших и пострадавших нет.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в нескольких квартирах жилого комплекса «Зиларт» в Москве.