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Пожар вспыхнул в ресторанном кластере в центре Москвы

Пожар вспыхнул во вторник утром в ресторанном кластере в центре столицы, информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло на Страстном бульваре. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, площадь возгорания уточняется.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре в московском районе Отрадное. Посетители и персонал самостоятельно эвакуировались из здания.