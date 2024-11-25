Огнеборцы потушили пожар в квартирах жилого комплекса «Зиларт» в Москве
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В Сети появилось видео пожара в жилом комплексе «Зиларт» в Москве, судя по кадрам, горят квартиры с первого по третий этаж, пишет Telegram-канал «112».
Квартиры горели в доме на улице Архитектора Щусева. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили возгорание.
Информации о пострадавших, а также о причинах начала пожара пока нет.
Согласно открытым источникам, стоимость квартир в жилом комплексе «Зиларт» начинается от 30 миллионов рублей.