сегодня в 14:16

Огнеборцы потушили пожар в квартирах жилого комплекса «Зиларт» в Москве

В Сети появилось видео пожара в жилом комплексе «Зиларт» в Москве, судя по кадрам, горят квартиры с первого по третий этаж, пишет Telegram-канал «112» .

Квартиры горели в доме на улице Архитектора Щусева. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили возгорание.

Информации о пострадавших, а также о причинах начала пожара пока нет.

Согласно открытым источникам, стоимость квартир в жилом комплексе «Зиларт» начинается от 30 миллионов рублей.