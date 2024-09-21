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Пожар вспыхнул на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае

Сильный пожар произошел на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал « Wagner Group ».

Кадры с возгоранием появились в Сети. На снимках и видео очевидцы запечатлели сильное пламя, охватившее здание. Также видно густой черный дым.

Точные причины возгорания неизвестны. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за халатности.

Сейчас база принадлежит «Африканскому Корпусу» Минобороны РФ.

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