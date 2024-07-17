сегодня в 22:21

Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Центра цифровизации образования, расположенного в центре Москвы. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В среду вечером загорелась кровля здания на Пресненском Валу. До прибытия пожарных самостоятельно покинули центр около 100 человек. Общая площадь возгорания составила 700 кв. м. Для ликвидации пожара был задействован вертолет.

Для полной ликвидации всех очагов возгорания в Центре цифровизации образования вскрывалась кровля здания. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте ЧП работалисвыше 130 сотрудников МЧС, 38 единиц техники и вертолет.