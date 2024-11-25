Пожар в промзоне на юге Москвы локализовали

Спасателям удалось локализовать пожар в складских помещениях на юге столицы на площади в 3000 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

К тушению пожара привлекли вертолет Ка-32 Московского авиацентра. Авиация совершила пять сбросов воды общим объемом 25 тонн.

Для помощи в ликвидации возгорания также направлен пожарный поезд. В его составе вагон-насосная станция и две цистерны по 60 тонн воды.

Пожар произошел в промзоне на юге столицы. Там загорелось складское помещение. Площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. «квадратов». По данным МЧС РФ, с огнем борются 75 специалистов и 31 единица техники.