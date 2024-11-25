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Площадь пожара в промзоне на юге Москвы увеличилась до 3 тыс «квадратов»

Пожар усилился в промышленной зоне на юге Москвы. Площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

В понедельник на ул. Промышленная в столице загорелось складское помещение. Изначально площадь пожара составляла 500 «квадратов».

Затем, по данным ГУ МЧС РФ по столице, огонь распространился на площади до 2,5 тыс. «квадратов». Это произошло из-за высокой пожарной нагрузки внутри здания.

После этого пожар вновь усилился — площадь увеличилась до 3 тыс. квадратных метров. Частично обрушилась кровля.

Отмечается, что очаг возгорания находится на втором этаже складского помещения. Внутри находятся баллоны с фреоном.

На месте ЧП работают 75 специалистов и 31 единица техники.