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Складское помещение загорелось в промзоне на юге Москвы

Пожар произошел в промышленной зоне на юге столицы. Загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу: ул. Промышленная, д. 11, стр. 44. Прибывшие на место огнеборцы установили, что очаг находится на втором этаже двухэтажного складского помещения.

Предварительно, площадь пожара составляет 500 «квадратов». Причины возгорания и количество пострадавших на данный момент неизвестны.

Установление обстоятельств пожара взяла под контроль Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в подмосковном Жуковском. Огнеборцы спасли из огня 6 человек.