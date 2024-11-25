Пожар во взорвавшейся квартире в Жуковском полностью потушили

сегодня в 15:56

Спасатели полностью потушили пожар в квартире жилого дома в подмосковном Жуковском. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее возгорание локализовали на площади 55 квадратных метров. На месте происшествия огнеборцы спасли 6 человек. Самостоятельно дом покинули 33 человека, в том числе 4 ребенка.

К ликвидации пожара привлекались 26 спасателей и 7 спецмашин. На месте происшествия продолжают работать сотрудники чрезвычайного ведомства.

Изначально поступала информация, что перед пожаром в квартире жуковской многоэтажки прогремел взрыв. Возгорание, начавшееся на 12-м этаже, также повредило 13-й и 14-й этажи многоэтажки.