Пожар на юге Москвы ликвидирует вертолет Ка-32 Московского авиацентра

Для помощи в ликвидации возгорания также направлен пожарный поезд. В его составе вагон-насосная станция и две цистерны по 60 тонн воды. Уточняется, что на движении поездов ситуация не отражается, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В понедельник пожар произошел в промзоне на юге столицы. Там загорелось складское помещение. Площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. «квадратов». По данным МЧС РФ, с огнем борются 75 специалистов и 31 единица техники.

Работу пожарных и правоохранителей на месте происшествия на юге Москвы координирует заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Денис Гришин, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. По ее результатам определят причину возгорания.

Также по факту пожара проводится процессуальная проверка. Ход и результаты мероприятия находятся на контроле в прокуратуре.