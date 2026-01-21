Пожар в многоквартирном доме на юге Москвы ликвидирован

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в среду по адресу: Гурьевский проезд, дом № 11. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС установили, что загорелись личные вещи и мебель в квартире, а также на балконах 15 и 16 этажей.

Принятыми мерами спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате ЧП пострадал один человек. К настоящему моменту общая площадь пожара неизвестна.

На месте продолжают работать городские экстренные службы.

