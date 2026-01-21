«Сирены воют, страшно!»: человек пострадал при пожаре на юге Москвы

Один человек пострадал при пожаре в квартире в Гурьевском проезде в Москве

В пожаре в квартире в Гурьевском проезде на юге столицы пострадал человек. Медики осматривают его в машине скорой помощи, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как из окна многоэтажки на верхних этажах валит густой черный дым, языки пламени вырываются из квартиры.

По словам очевидцев, к горящей многоэтажке уже прибыло несколько бригад скорой помощи и сотрудники МЧС. Местные жители отметили, что площадь возгорания увеличивалась очень быстро.

«Сирены воют, пожарные машины и скорые. Страшно!» — рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в доме №11 в Гурьевском проезде в Москве в одной из квартир произошел пожар. Там горят личные вещи и мебель. Пожарным удалось локализовать огонь.

