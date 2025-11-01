сегодня в 15:11

Пожар произошел в квартире на юго-западе столицы

В многоэтажном доме на улице Адмирала Лазарева в Москве загорелась квартира, сообщает «Осторожно, Москва» .

О ЧП рассказали очевидцы. Информация о площади и причинах возгорания в квартире устанавливается.

На фото и видео с места происшествия показано, что из квартиры в небо поднимается густой черный дым, видно пламя.

Ранее пожар произошел в металлическом ангаре в Новой Москве. Огонь охватил площадь 100 «квадратов».

