сегодня в 12:32

Пожар потушили в металлическом ангаре в Новой Москве

Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном металлическом складском строении, расположенном в Новой Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В субботу загорелся ангар, который находится на огороженной территории по адресу: Щербинка, поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 54.

В 12:15 пожар был потушен, его площадь составила 100 кв. м. С огнем боролись 47 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

В результате произошедшего пострадал 1 человек. Это заправщик с расположенной рядом АЗС, он получил ожоги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.