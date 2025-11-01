Пожар потушили в металлическом ангаре в Новой Москве
Фото - © Фотобанк Лори
Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном металлическом складском строении, расположенном в Новой Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
В субботу загорелся ангар, который находится на огороженной территории по адресу: Щербинка, поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 54.
В 12:15 пожар был потушен, его площадь составила 100 кв. м. С огнем боролись 47 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.
В результате произошедшего пострадал 1 человек. Это заправщик с расположенной рядом АЗС, он получил ожоги.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.