сегодня в 08:23

Пожар произошел на нефтебазе в Тамбовской области из-за падения обломков БПЛА

В Тамбовской области загорелась нефтебаза после падения обломков беспилотника противника, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Он уточнил, что инцидент произошел ночью в среду.

По словам главы области, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранителей. Для тушения привлечены все необходимые силы и средства.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что этой ночью над семью российскими регионами сбили 102 дрона ВСУ самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.