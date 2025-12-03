102 украинских беспилотника уничтожили в России ночью

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

26 БПЛА перехватили над Белгородской областью, 22 — над Брянской областью, 21 — над Курской областью, 16 — над Ростовской областью, семь — над Астраханской областью, шесть — над Саратовской областью, четыре — над Воронежской областью.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что были уничтожены БПЛА в Каменске и еще четырех районах региона. Предварительно, обошлось без пострадавших.

