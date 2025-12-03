Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменске и еще четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В частности, беспилотники были сбиты в Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах.
По предварительной информации, никто не пострадал.
По словам губернатора, информация о последствиях этих атак уточняется.
Ранее в Ростовской области были уничтожены 2 беспилотных аппарата. Над Орловской, Липецкой и Тверской областями системы ПВО сбили по одному дрону.
