Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

сегодня в 06:26

Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменске и еще четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

В частности, беспилотники были сбиты в Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах.

По предварительной информации, никто не пострадал.

По словам губернатора, информация о последствиях этих атак уточняется.

Ранее в Ростовской области были уничтожены 2 беспилотных аппарата. Над Орловской, Липецкой и Тверской областями системы ПВО сбили по одному дрону.

