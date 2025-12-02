Российские средства ПВО уничтожили 45 украинских дронов за ночь
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью российские средства ПВО ликвидировали 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над различными регионами страны, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ.
Наибольшее число БПЛА, 14 единиц, было обезврежено в небе над Брянской областью. В Краснодарском крае сбили 8 дронов, а над Крымом удалось перехватить 6 беспилотников.
Кроме того, в Волгоградской области нейтрализовали 5 дронов, в Чеченской Республике — 4, еще 3 были сбиты над Черным морем.
Также в Ростовской области были уничтожены 2 беспилотных аппарата. Над Орловской, Липецкой и Тверской областями системы ПВО сбили по одному дрону.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.