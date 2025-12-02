Российские средства ПВО уничтожили 45 украинских дронов за ночь

сегодня в 12:46

Минувшей ночью российские средства ПВО ликвидировали 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над различными регионами страны, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ.

Наибольшее число БПЛА, 14 единиц, было обезврежено в небе над Брянской областью. В Краснодарском крае сбили 8 дронов, а над Крымом удалось перехватить 6 беспилотников.

Кроме того, в Волгоградской области нейтрализовали 5 дронов, в Чеченской Республике — 4, еще 3 были сбиты над Черным морем.

Также в Ростовской области были уничтожены 2 беспилотных аппарата. Над Орловской, Липецкой и Тверской областями системы ПВО сбили по одному дрону.

