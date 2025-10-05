сегодня в 11:51

Пожар полностью потушили в здании на юго-востоке Москвы

Пожарные полностью потушили возгорание в административном здании на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Утром в воскресенье МЧС сообщало, что пожар произошел в трехэтажном здании по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 42, к. 11. Огонь тушили более 70 человек и 24 единицы техники.

В данном ЧП никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 700 кв. м. Также в здании рухнула крыша на площади 200 «квадратов».

