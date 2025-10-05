сегодня в 09:33

Крыша рухнула в горящем на 300 кв м здании на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в трехэтажном административном здании по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 42, к. 11, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Огонь охватил площадь около 300 кв. м. В здании произошло частичное обрушение кровли.

На тушение пожара привлекается свыше 70 человек и 24 единицы техники. Предварительно, пострадавших в происшествии нет.

Ранее пожарные потушили возгорание в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке у парка аттракционов.

