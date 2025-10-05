сегодня в 09:59

Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализован на площади 700 кв м

Пожарные локализовали возгорание в административном здании на юго-востоке Москвы на площади 700 «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Ранее МЧС сообщало, что пожар произошел в трехэтажном здании по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 42, к. 11. Его тушат свыше 70 человек и 24 единицы техники.

При тушении огня в здании частично рухнула крыша. Обрушение произошло на общей площади около 200 кв. м.

Предварительно, никто не пострадал.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.