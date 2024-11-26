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Пожар площадью 1,2 тыс кв м произошел на животноводческой ферме в Серпухове

В городском округе Серпухов горит животноводческая ферма, пожар распространился на 1,2 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Из горящего здания было выведено 100 голов крупнорогатого скота.

Угрозы распространения огня на другие постройки нет. Дальнейшая информация по инциденту еще уточняется.

На месте ЧП работают 20 человек и 5 единиц техники.

Ранее загорелся ресторан на Страстном бульваре в столице. Он располагается на первом этаже жилого дома. Пострадавших нет.