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Открытое горение в ресторане в центре Москвы ликвидировано

Пожарные потушили открытое горение в ресторанном кластере в центре столицы, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел во вторник утром в одном из ресторанов на Страстном бульваре. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит помещение на 1 этаже жилого дома.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и вскрывают перекрытия, чтобы исключить тление и повторное загорание.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате ЧП нет.