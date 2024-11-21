Пожар начался на промышленном объекте под Ростовом из-за падения БПЛА

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Слюсарь: падение БПЛА привело к пожару на промобъекте в Ростовской области

После падения беспилотника начался пожар на территории промышленного объекта в Константиновском районе Ростовской области. Об этом сообщает в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Сотрудники городских служб быстро выехали на место пожара. Огонь охватил площадь пять квадратных метров. Его быстро потушили. Пострадавших нет.

Средства противовоздушной обороны ВС РФ также ликвидировали беспилотник в Мясниковском районе Ростовской области. Пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что ночью ВС РФ сбили украинские дроны над двумя регионами. Беспилотники противника ликвидировали в Ростовской и Волгоградской областях.