Пожар на территории Афипского НПЗ потушили

Пожар на Афипском НПЗ, который возник после ночной атаки БПЛА, ликвидировали в 08:20. В тушении задействовали 63 человека и 26 единиц техники, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

В Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия ударов украинской армии по гражданским объектам. В населенном пункте Афипском из-за падения обломков беспилотника начала гореть одна из установок НПЗ.

В Геленджике, в Пшадском лесничестве, начался пожар рядом с Криницей, его площадь — 3,2 гектара. Из-за задымления 23 туриста на берегу Черного моря рядом с лесным пожаром отрезаны от путей спасения.

Ранее местные группы Самарской области в соцсетях сообщили, что во время налета украинских беспилотников якобы был поврежден объект энергетики. Огненные кадры пожара появились в Сети.