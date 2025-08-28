сегодня в 10:08

Огненные кадры из Самарской области после пожара на предприятии появились в Сети

Местные группы Самарской области в соцсетях пишут о том, что во время налета украинских беспилотников якобы был поврежден объект энергетики. Огненные кадры возгорания, которое последовало за этим, публикует « Абзац ».

По данным местных пабликов, обломки украинского беспилотника могли упасть либо на Новокуйбышевский НПЗ, либо на Куйбышевский нефтезавод. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что ночью ВСУ пытались нанести удары по региону с помощью БПЛА.

На опубликованных кадрах издалека видно, что обломки беспилотника вызвали пожар на некоем объекте. От точки взрыва идут несколько столбов черного дыма.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Самарской областью. Суммарно за ночь над регионами РФ были ликвидированы 102 украинских БПЛА.