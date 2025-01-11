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Пожар на крыше психбольницы в Подмосковье ликвидирован

Спасатели потушили открытое горение на крыше психиатрической больницы № 5 в подмосковной Яхроме, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

«В Яхроме сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из горящего здания ранее спасатели на свежий воздух вывели четырех человек. О пострадавших информации не поступало.

Общая площадь горения составила одну тысячу квадратных метров. Что стало причиной возгорания, установят позднее в ходе специальной экспертизы.