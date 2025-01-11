Пожар на крыше психбольницы в Подмосковье ликвидирован
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Спасатели потушили открытое горение на крыше психиатрической больницы № 5 в подмосковной Яхроме, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«В Яхроме сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Из горящего здания ранее спасатели на свежий воздух вывели четырех человек. О пострадавших информации не поступало.
Общая площадь горения составила одну тысячу квадратных метров. Что стало причиной возгорания, установят позднее в ходе специальной экспертизы.