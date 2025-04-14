Повара из «Урюка» и экс-кладовщика «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме в Москве

В Москве силовики задержали повара ресторана «Урюк» Эшмурзаева А. и бывшего кладовщика «Яндекс Лавки» Насидирова С. Мужчин обвиняют в терроризме, сообщает MSK1.RU .

Обоих задержали во время рейда на мигрантов. При этом Насидиров в тот момент уже не работал в «Яндекс Лавке», однако решил представиться сотрудником данной компании.

В смартфонах нелегалов обнаружили доказательства подготовки к вступлению в террористическую организацию. Мужчин перевели из центра временного содержания мигрантов в СИЗО. Расследование продолжается.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдворять мигрантов из России целыми семьями в том случае, если кто-то из несовершеннолетних членов семьи совершил преступление. Депутат отметил, что теперь и дети мигрантов увеличивают криминальную статистику в стране.