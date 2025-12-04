Повар гонялся с трубой за обидчиком девушки по Москве и попал в СИЗО

В Москве арестовали повара, который заступился за девушку и ударил ее обидчика

Московские правоохранители задержали повара, который вступился за девушку и избил ее обидчика трубой. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел возле одного из ресторанов на улице Петровка. Сотрудник заведения вышел через служебный вход и увидел мужчину, который о чем-то сильно спорил с девушкой. Повар поспешил вмешаться в ссору. После этого дама зашла в ресторан, а ее спутник остался снаружи.

Однако мужчина повел себя агрессивно. Сначала он захотел пройти внутрь, затем начал бить ногой по окну ресторана. В этот момент повар взял трубу для закрывания жалюзи и погнался за дебоширом, который начал убегать. Погоня по ночной улице попала на камеры видеонаблюдения.

В итоге повар догнал мужчину и ударил его по голове, нанеся ему тяжкий вред. На место прибыли полицейские, они задержали сотрудника ресторана, 40-летнего приезжего из Владимирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Повара отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в столице мужчина пригласил в квартиру 38-летнюю женщину, связал ее, ранил ножом в шею, а затем ограбил. Он забрал у жертвы смартфон и перевел себе более 100 тыс. рублей, а затем скрылся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.