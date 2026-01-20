Посыпали сахарной пудрой и подожгли: юная именинница чуть не сгорела в Москве

Подростки чуть не сожгли именинницу во время праздничного поздравления в Москве

В Москве подростки решили оригинально поздравить подругу с днем рождения. Они посыпали именинницу сахарной пудрой и подожгли, сообщает «112» .

Для девочки-подростка из столицы этот день рождения мог стать последним. Друзья решили поздравить ее необычным способом.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как у подъезда парень высыпает на голову имениннице пакет сахарной пудры, а другой поджигает ее. В результате пламя окутало девушку и взметнулось до балкона, но потом погасло. Видно, что именинница находилась в шоке после такого представления.

