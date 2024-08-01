Пострадавший при обрушении дома в Нижнем Тагиле ребенок сделал селфи из скорой

Пострадавший при обрушении дома в Нижнем Тагиле ребенок сделал селфи из машины скорой помощи, сообщает Mash .

Школьник запечатлел ссадины на лице и окровавленную повязку на голове. Кроме того, он успел сфотографироваться в больнице, куда его госпитализировали. Мальчик показал забинтованную руку.

Предварительно, ребенок получил черепно-мозговую травму и повреждение правой руки.

Школьник рассказал, что в одном из рухнувших подъездов находились знакомые его мамы и его одноклассник. Все они выжили.

Ранее пресс-служба МЧС РФ рассказала о 8 пострадавших в результате взрыва газа и обрушения двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Был опубликовал список пострадавших.