Пострадавшему в ДТП депутату Езубову оказали первую помощь очевидцы
Фото - © Telegram-канал SHOT
Первую помощь пострадавшему в аварии депутату Госдумы Алексею Езубову оказали очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как прохожие внимательно следят за его состоянием до приезда медиков, сообщает SHOT.
Автомобиль Езубова врезался в машину бывшего топ-менеджера Huawei Евгения Лисицына в деревне Обушково под Истрой. Оба серьезно пострадали в результате аварии.
В Сети появились кадры, на которых видны ужасные повреждения побывавших в ДТП автомобилей. Передние части транспортных средств серьезно разбиты.
Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавших. Езубова и Лисицина отпустили на стационарное лечение.