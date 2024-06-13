Пострадавшему в ДТП депутату Езубову оказали первую помощь очевидцы

сегодня в 14:20

Первую помощь пострадавшему в аварии депутату Госдумы Алексею Езубову оказали очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как прохожие внимательно следят за его состоянием до приезда медиков, сообщает SHOT .

Автомобиль Езубова врезался в машину бывшего топ-менеджера Huawei Евгения Лисицына в деревне Обушково под Истрой. Оба серьезно пострадали в результате аварии.

В Сети появились кадры, на которых видны ужасные повреждения побывавших в ДТП автомобилей. Передние части транспортных средств серьезно разбиты.

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавших. Езубова и Лисицина отпустили на стационарное лечение.