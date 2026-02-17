Поставят на учет: в Сочи отыскали тиктокершу, высмеявшую работу ПВО при атаке БПЛА

В Сочи разыскали тиктокершу, снявшую видео с кастрюлей на голове при атаке БПЛА

Правоохранители разыскали 13-летнюю тиктокершу, опубликовавшую провокационное видео во время атаки беспилотников на Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На распространившемся в соцсетях ролике девочка на фоне работы ПВО нецензурно выражалась, надела кастрюлю на голову и заявляла, что собирается «пойти воевать».

В полиции школьница пояснила, что цель ее видео — снятие стресса у друзей из-за атаки беспилотников. Умысла на высмеивание армии или правоохранительных органов у нее не было. При этом в содеянном она раскаялась.

С подростком и ее родителями проведена профилактическая беседа. Девочку поставят на школьный учет, также рассматривается вопрос о постановке на учет в УВД по Сочи.

