Поставят на учет: в Сочи отыскали тиктокершу, высмеявшую работу ПВО при атаке БПЛА
Фото - © Медиасток.рф
Правоохранители разыскали 13-летнюю тиктокершу, опубликовавшую провокационное видео во время атаки беспилотников на Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На распространившемся в соцсетях ролике девочка на фоне работы ПВО нецензурно выражалась, надела кастрюлю на голову и заявляла, что собирается «пойти воевать».
В полиции школьница пояснила, что цель ее видео — снятие стресса у друзей из-за атаки беспилотников. Умысла на высмеивание армии или правоохранительных органов у нее не было. При этом в содеянном она раскаялась.
С подростком и ее родителями проведена профилактическая беседа. Девочку поставят на школьный учет, также рассматривается вопрос о постановке на учет в УВД по Сочи.
