сегодня в 11:02

Посольство РФ не пострадало при взрывах в Венесуэле

Дипломатическая миссия России в Венесуэле продолжает работать в штатном режиме после серии взрывов в столице страны. Об этом сообщил российский посол Сергей Мелик-Багдасаров, пишет ТАСС .

По словам Мелика-Багдасарова, здание посольства не получило никаких повреждений в результате произошедших инцидентов. Все объекты миссии остались целыми и невредимыми.

Весь персонал российского посольства находится на своих рабочих местах. Никто из сотрудников не пострадал во время взрывов в венесуэльской столице.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на территории страны чрезвычайного положения. Первые удары ВВС США попали на видео перепуганных местных жителей.

