Посольство РФ не пострадало при взрывах в Венесуэле
Фото - © Медиасток.рф
Дипломатическая миссия России в Венесуэле продолжает работать в штатном режиме после серии взрывов в столице страны. Об этом сообщил российский посол Сергей Мелик-Багдасаров, пишет ТАСС.
По словам Мелика-Багдасарова, здание посольства не получило никаких повреждений в результате произошедших инцидентов. Все объекты миссии остались целыми и невредимыми.
Весь персонал российского посольства находится на своих рабочих местах. Никто из сотрудников не пострадал во время взрывов в венесуэльской столице.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на территории страны чрезвычайного положения. Первые удары ВВС США попали на видео перепуганных местных жителей.
