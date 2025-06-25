Семья двухлетнего ребенка, которого неадекват швырнул о пол в аэропорту Шереметьево, прибыла в Москву из Афганистана. Сам малыш — гражданин именно этой страны, а не иранец, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Узнав о ситуации с мальчиком, Тегеран обратился в МИД РФ. Исламская республика хотела выяснить гражданство пострадавшего малыша, ведь СМИ заявляли, что ребенок прибыл из Ирана. По словам Джалали, российская сторона заявила, что материалы данного дела находятся на рассмотрении в отделе, курирующим дела Афганистана.

Пострадавший малыш происходит из афганской семьи, заявил посол Ирана. Он отметил, что гражданство мальчика не имеет значения, ведь в отношении ребенка был совершен отвратительный и бесчеловечный поступок, который необходимо тщательно расследовать.

Ранее СМИ утверждали, что семья мальчика прилетела в Москву из Ирана транзитом через Афганистан. Также мать ребенка утверждала, что у всей семьи есть российское гражданство.

Ночью 24 июня гражданин Белоруссии, прилетевший из Каира, напал на ребенка в аэропорту Шереметьево. Он ударил его о пол, мальчик получил тяжелейшие травмы. Ребенок находится в коме.

Подозреваемого задержали. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Также следователи выяснили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.