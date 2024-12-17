Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона в Москве

Домофон у подъезда дома на Звенигородском шоссе в столице записал последние минуты жизни баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Mash .

Около 23:30 16 декабря спортсмен подошел к подъезду со стаканом в руке. Он что-то говорил в телефон, выглядел расстроенным. Тимма долго пытался попасть внутрь дома, шатался.

Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон с просьбой на экране позвонить экс-жене, певице Анне Седоковой.

Тимма незадолго до смерти был в депрессии и писал странные посты в соцсетях. Еще он хотел помириться с бывшей супругой.