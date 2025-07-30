После землетрясения в Петропавловске-Камчатском часто вызывали скорую помощь

После сильного землетрясения в Камчатском крае, число вызовов скорой помощи в Петропавловске-Камчатском увеличилось. Рост активно наблюдается на протяжении нескольких последних часов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона со ссылкой на заявления Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи №1.

Жители жалуются на плохое самочувствие. Чаще всего они сообщали о повышенном давлении, аритмии. Три раза сотрудники скорой помощи выезжали на эпилептический припадок.

Минздрав Камчатского края попросил водителей пропускать кареты скорой помощи даже в пробках.

Сильное землетрясение в Камчатском крае произошло 30 июля. Его магнитуда составила 8,5. После землетрясения появился риск появления цунами. Работников государственных учреждений, компаний региона отпустили домой с 13:00 по местному времени. Также в Сети появилось видео с последствиями землетрясения в Северо-Курильске в Сахалинской области.